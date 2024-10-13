Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından ezeli rakibine göndermede bulundu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 16:44

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından ezeli rakibine göndermeler yaptı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından kafes içinde uyuyan bir aslan paylaşan sarı lacivertliler, arka planda çalan Ezel Dizi müziğiyle birlikte rakibine gönderme yaptı.

Fenerbahçe hesabı ayrıca gülücük emojisi ve ağlayan surat da kullandı.

6'da 6 yapan sarı lacivertli takım bir başka paylaşımında ise, "Sıradaki rakip" ifadesiyle gönderme yaptı.

 

 


Etiketler: #Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı #Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı #Derbi

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