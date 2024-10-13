Sarı lacivertliler 6'da 6 yaptı: Dev derbide zafer Fenerbahçe'nin!

Yayınlanma: 13.10.2024 - 16:05

Güncelleme: 13.10.2024 - 16:05

Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı ve derbide 3 puanı aldı. Sarı-lacivertli takımın gollerini 62. dakikada Ümran Özev ve 67. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe derbiyle birlikte galibiyet serisini 6 maça yükseltti.

Sarı-lacivertli takım Galatasaray'la oynadığı Derbi öncesindeki 5 maçı da kazanmıştı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 18'e yükseltip liderliğini sürdürdü.

Galatasaray ise bu sezon ligdeki ilk yenilgisini derbide aldı. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe derbisi öncesindeki 3 maçından da galibiyetle ayrılışmıştı.