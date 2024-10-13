Sarı lacivertliler 6'da 6 yaptı: Dev derbide zafer Fenerbahçe'nin!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Ümran Özev ve Yağmur Uraz kaydetti. Fenerbahçe bu galibiyetle ligde 6'da 6 yaptı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya geldi.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibi Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı ve derbide 3 puanı aldı. Sarı-lacivertli takımın gollerini 62. dakikada Ümran Özev ve 67. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.
FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe derbiyle birlikte galibiyet serisini 6 maça yükseltti.
Sarı-lacivertli takım Galatasaray'la oynadığı Derbi öncesindeki 5 maçı da kazanmıştı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 18'e yükseltip liderliğini sürdürdü.
Galatasaray ise bu sezon ligdeki ilk yenilgisini derbide aldı. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe derbisi öncesindeki 3 maçından da galibiyetle ayrılışmıştı.
Spor Haberleri
- Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu sözleri
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!
- Beşiktaş United Payment, Trabzonspor'u tek golle geçti
- Dev derbide zafer Fenerbahçe'nin!
- Ümit Milli Takım'da iki oyuncu kadrodan çıkarıldı!
- Salah'tan flaş karar: Zemin nedeniyle geri dönüyor!
- Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışında ikinci!
- Werder Bremen'den Köhn açıklaması
- Yeni Malatyaspor kongresinde yumruklu kavga!
- UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurtulmuş'a tepki yağıyor: 'Alıştıra alıştıra...'
- Sessizliğini bozdu: Türkiye'ye dönecek mi?
- Hazal Kaya: 1 senedir şiddete maruz kalıyorum
- Bahçeli’nin aracı olduğu karanlık bir plan!
- Bir avukat yaralandı, sandalyeler havada uçtu!
- 'Vermezsen sonun Filistin olur'
- AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem
- 'AKP kural tanımıyor, sistem çöktü'
- Ali Erbaş'ın emekli maaşı belli oldu
- Özgür Özel'den flaş 'aday' açıklaması