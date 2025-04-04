Fenerbahçe'den gece yarısı açıklama: 'Failler nerede?'
Fenerbahçe, 4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili gece geç saatlerde açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçının ardından dönüş yolunda takım otobüsü kurşunlanmıştı.
Aradan geçen 10 yılın ardından olayın failleri hala bulunamazken Fenerbahçe konuyla ilgili gece geç saatlerde açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"4 Nisan 2015 tarihinde, deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrasında dönüş yoluna çıkan Takım otobüsümüzün kurşunlanmasının üzerinden bugün tam 10 yıl geçti…O kara gün Fenerbahçe’yi yok etmek isteyen failler, aradan geçen 10 yılda ortaya çıkmadı! Armamızı taşıyan canlarımıza kast eden, milyonlarca üyesi olan bir camiayı hedef alan faillerin bulunmadığı her gün, bu yapılanı sorgulamaya, hakkımızı aramaya devam edeceğiz!
Fenerbahçe, 4 Nisan 2015’i unutmayacak, bu suçu işleyenlerin yargı önünde hesap vereceği gün için mücadelesinden vazgeçmeyecek!Adalete saygılı, vicdan sahibi her insanın vicdanını yaralayan, 39 canımıza kast edilen bu olayın aydınlatılması için devletimizin ilgili tüm kurumlarına çağrı yapıyor; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak davamızın peşinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
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