Volkan Demirel'den teknik direktörlük sorusuna cevap! 'Fenerbahçe için her zaman gömleği giydik'

Yayınlanma: 03.04.2025 - 20:42

Güncelleme: 03.04.2025 - 20:42

Teknik direktör Volkan Demirel, Asist Analiz'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Demirel, "Telefonunuz çalarsa, Fenerbahçe'den bir telefon gelirse, "Volkan ateşten gömleği giymeye hazır mısın?" derlerse o gömleği giyer misin?" sorusunun ardından şu cevabı verdi:

"Biz Fenerbahçe için her zaman gömleği giydik. Hiçbir sorun yok. Ama yine söylüyorum ben, benim zamanım ne zaman, doğru zaman ne zaman ben oraya geleceğim. Bu yarın olur, 5 yıl sonra olur, 10 yıl sonra olur. Onu bilmiyorum. Şu an için öyle bir düşüncem yok. Beni yanlış anlamasınlar. Mourinho'nun kendi isteği ile gitmesi gerektiğini ama gitmezse de bence gönderilmemesi gerektiğini söyledim. Öyle bir şey olursa, bunu kendim için söylemiyorum, ben dahil herkes gelebilir. Gelen veya kalan, öncesi veya sonrası, burası Fenerbahçe, buranın dinamikleri ve havası başka bir şey. O havayı bilmeden, teneffüs etmeden Fenerbahçe'ye faydalı olamazsınız. Daha çok açılımı var bende ama bu açılımı burada yapmam yanlış olur, farklı yerlere gider. Ama Fenerbahçelilik farklı bir şeydir. Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliler temsil eder."

Fenerbahçe'de 2002-2019 yılları arasında forma giyen Volkan Demirel, daha sonra sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde ise; Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK'de görev yaptı.