Fenerbahçe'den gece yarısı tepkisi!

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Adana Demirspor maçı hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 08:22
Fenerbahçe'den gece yarısı tepkisi!
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Tartışmalı hakem kararlarına sahne olan Adana Demirspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ofsaytımsı ile başlayan süreç, 'elimsi' ile devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek! VAR hakemi, MHK'sı, rakipleri... Kurulan ittifaklar, bozacağız oyunlarını!"ifadeleri kullanıldı.


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