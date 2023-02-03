Fenerbahçe'den gece yarısı tepkisi!
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Adana Demirspor maçı hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
Tartışmalı hakem kararlarına sahne olan Adana Demirspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ofsaytımsı ile başlayan süreç, 'elimsi' ile devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek! VAR hakemi, MHK'sı, rakipleri... Kurulan ittifaklar, bozacağız oyunlarını!"ifadeleri kullanıldı.
OFSAYTIMSI İLE BAŞLAYAN SÜREÇ “ELİMSİ” İLE DEVAM ETTİ!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 2, 2023
BU SEZON BİTECEK AMA BÖYLE BİTMEYECEK! pic.twitter.com/thAkgNkLU7
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