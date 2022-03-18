Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Fenerbahçe'nin istediği oyuncularıma haksızlık

18 Mart 2022 Cuma, 16:12

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre maça çok iyi başladıklarını belirten Ergin Ataman, çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu maça çok iyi konsantre olmaya çalıştık çünkü geçen hafta aldığımız iki mağlubiyet sonrasında bu maç bizim için çok önemliydi. Maça çok iyi başladık, savunma stratejimizi çok iyi uyguladık. Savunma ribauntlarında çok etkili olduk ve Ulanovas’ı hücumda durdurduk. Hücumda ise topu iyi paylaştık ve Dunston ile iyi ikili oyunlarda iyi pozisyonlar bulduk. İlk yarıda maçın kontrolünü elimize aldık. Üçüncü çeyrek de bizim için aynı şekilde iyi geçti. Savunmamızı bu bölümde daha da geliştirerek Larkin, Micic ve Beaubois ile hızlı hücumlarda sayılar bulduk ve büyük bir avantaj elde ettik. Son çeyrekte rakip coach Zdovc takımını değiştirerek beş kısalı oyuna döndü ve bu da bize eşleşmelerde biraz zorluk yarattı. Bu dakikalarda özellikle Cavanaugh ile ekstra sayılar buldular. Sonuçta maçın tamamını kontrol ederek Zalgirio Arena’da çok önemli bir galibiyet aldık."

"OYUNCULARIMA KARŞI ADİL OLMAZDI"

Fenerbahçe hakkında konuşan Ergin Ataman, "Puan durumundan önce tüm dünyanın büyük bir krizin içinde olduğunu söylemek istiyorum. Türk insanları olarak bizim için de Ukrayna’da olanlar kabul edilemez. Masum insanlar, çocuklar… Kabul edilemez.

Ekonomik yaptırımlar, diğer yaptırımlar… Rusya’da oynayan çalışan meslektaşlarım, oradaki oyuncular. Onlar da masum. Tüm sezon boyunca bütün emekleri boşa gitti. Euroleague belki 2-3 hafta sorunun çözülmesini bekleyecek ama işler hiç kolay değil. Bu gerçek bir savaş. Ayın 21’inde de karar verileceğini düşünüyorum. Sıralama için ise… Bence bunu kulüplere sormanız gerek, hangi sıralama için oy verdiler. Bence bu çok komik. Her takım kendi avantajına yönelik oy verdi. Bu durumda bence organizasyon daha güçlü olmalı ve karar vermeli. Bu şekilde kimse bir şey söyleyemez. Euroleague çok önemli bir turnuva. Mesela bakın, biz şu anda Fenerbahçe ile problem yaşıyoruz. Çünkü Rus takımlarına karşı 3’te 3 yapmışlardı ve büyük bir avantaj kaybettiler. Bizden diğer seçeneğe oy vermemizi istediler. Ancak bu benim oyuncularıma karşı adil olmazdı. Bizim oy verdiğimiz senaryo bize daha çok avantaj sağlıyordu. Play-off’ları garantilememizi sağlayacaktı belki de. Alınacak 1 galibiyetle de muhtemelen garantileyeceğiz. Hala ilk 4 için uğraşıyoruz. Bu problem Fenerbahçe ve bizim aramızdaydı. Bence bir kulübe hangi senaryoya oy vereceğini sormak saçma. Bu turnuvada herkes kendi kararını veriyor. Tüm kulüpler de bunu kabul etmeli” sözlerine yer verdi.