Fenerbahçe'den gönderilen Michael Frey gollerine devam ediyor

28 Şubat 2022 Pazartesi, 11:02

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Michael Frey, Belçika ekibi Antwerp’te gol yağdırmaya devam ediyor. Frey son olarak takımının Club Brugge karşısındaki 4-1'lik mağlubiyetinde tek golü kaydetti.

Sezon başında Antwerp'e transfer olan İsviçreli forvet, 28 lig maçında 20 kez ağları sarsarak, Saint Gilloise’nin Türk asıllı forveti Deniz Undav ile birlikte krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Frey, Antwerp’in ligde peş peşe aldığı Mechelen (2-1) ve Club Brugge (4-1) mağlubiyetlerinde de ağları sarsma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki oyuncunun Avrupa’nın büyük liglerindeki takımlar tarafından takip edildiği belirtiliyor.



