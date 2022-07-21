Fenerbahçe'den Gustavo Henrique için görüşme
Fenerbahçe, stoper takviyesi için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Flamengo'dan Gustavo Henrique için kısa süre içerisinde görüşme yapacağı belirtildi.
Fenerbahçe, göndermeye hazırlandığı Kim Min Jae'nin yerini doldurmak için ilk adımı atıyor.
Sporx'in haberine göre; sarı-lacivertlilerin, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin menajeriyle video konferans yoluyla kısa sürede görüşeceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlanması durumunda Flamengo ile pazarlık masasına oturacağı ifade edildi.
JESUS DÖNEMİNDE ALINDI
Gustavo Henrique, Ocak 2020'de Jorge Jesus döneminde Flamengo'ya Santos'tan bedelsiz olarak transfer oldu. Güncel piyasa değeri 3 milyon olarak gösterilen 29 yaşındaki oyuncu, iki buçuk yıllık dönemde Flamengo forması ile 88 maçta sahaya çıktı ve takımına 8 gollük skor katkısı verdi.
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