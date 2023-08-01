Sarı-Lacivertliler Zajc’la yeniden anlaştı, Mert Müldür’le 4 yıllık sözleşme yaptı: Fenerbahçe’den iki imza
Fenerbahçe transferde iki önemli isme imza attırdı. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal’ın ısrarla takımda kalmasını istediği Miha Zajc’la yeniden anlaştı.
Sloven orta saha oyuncusu Fenerbahçe’yle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Zajc dün akşam İstanbul’a geldi. Sarı-Lacivertlilerin ikinci kritik transfer hamlesi Mert Müldür oldu. Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuyla ve kulübü Sassuolo ile uzun süren görüşmeler neticesinde anlaştı. Milli sağ bek Sarı-Lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe, Sassuolo’ya bonuslarla 3 milyon Avro seviyesinde bonservis ödeyecek. Mert Müldür de dün gece İstanbul’a geldi. Öte yandan Brezilya ekibi Gremio, Fenerbahçeli Joao Pedro’yu kiralamak için resmi teklif yaptı. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolü için Brezilya’ya uçacak.
AVRUPA’DA RÖVANŞ GECESİ
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda evinde 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında bugün Moldova deplasmanında Zimbru ile karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak ve S Sport Plus’tan naklen yayımlanacak mücadeleyi İrlandalı hakem Rob Harvey yönetecek. Sarı-Lacivertlilerde sakat Emre Mor ve Djiku ile UEFA’ya bildirilen listede olmayan Becao, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Gustavo, Rossi, Arao, Pedro, Lincoln, Emre Demir, Nazım forma giyemeyecek. İsmail Kartal, maç öncesi basın toplantısında Cengiz Ünder ve Livakovic transferlerindeki son durumla ilgili soruya “Şu anda Cengiz Ünder ve Livakovic hakkında konuşmam doğru olmaz. Başkanımız ve yönetimimiz görüşmeleri sürdürüyor” yanıtını verdi.
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