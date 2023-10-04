Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı... Spartak Trnava kamp kadrosu belli oldu!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:52

Güncelleme: 04.10.2023 - 13:15

UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Tedbir amaçlı dinlendirilen İrfan Can Kahveci kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde: