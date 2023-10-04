Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı... Spartak Trnava kamp kadrosu belli oldu!
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Tedbir amaçlı dinlendirilen İrfan Can Kahveci kafilede yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
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