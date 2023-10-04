Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı... Spartak Trnava kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:52
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı... Spartak Trnava kamp kadrosu belli oldu!
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UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Tedbir amaçlı dinlendirilen İrfan Can Kahveci kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:


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