Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı

23 Aralık 2022 Cuma, 09:50

Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Jorge Jesus’un vazgeçilmezleri arasında yer alan İsmail Yüksek’le sözleşme uzatma görüşmelerine başlıyor.

İSMAİL YUVADA KALIYOR

A Milli Takım kadrosuna kadar yükselen 23 yaşındaki oyuncunun mevcut kontratı 30 Haziran 2025’te sona eriyor. Sarı-Lacivertli yönetim, bazı Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği orta saha oyuncusunun yıllık ücretine zam yaparak yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

İsmail’in de Fenerbahçe’de devam etmeyi düşündüğü ve yeni kontratı imzalama konusunda sıkıntı yaşanmayacağı öğrenildi.