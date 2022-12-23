Cristiano Ronaldo ihtimali yolu açtı: Fenerbahçe'ye Vincent Aboubakar müjdesi
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr kulübünün Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu transfer etme planı Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin olası Vincent Aboubakar hamlesinin önünü açabilir.
Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi için anlaşma zemini yakalaması, Fenerbahçe'yi umutlandırdı.
İddiaya göre Al Nassr’ın yıldızı Vincent Aboubakar, Fenerbahçe’nin en önemli transfer hedeflerinden biri. Fanatik'in haberine göre Ronaldo’nun Suudi Arabistan ekibine katılması ihtimali, Kamerunlu golcünün ayrılığını hızlandırdı.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Haberde sarı-lacivertli kulübün, Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi. Yönetimin, tecrübeli forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi. Aboubakar’ı geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Al Nassr’ın bu teklife olumlu yaklaşabileceği ileri sürüldü.
FENERBAHÇE YALNIZ DEĞİL
Haberde Vincent Aboubakar ile ilgilenen tek kulübün Fenerbahçe olmadığı ifade edildi. İspanyol basınına göre Rayo Vallecano da Kamerunlu yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Ancak forvet hattında Falcao, Camello ve Martin varken bir de Espanyol’un golcüsü Raul de Tomas’la ocak ayı için söz kesen Vallecano’nun, Aboubakar için girişimde bulunmama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Aboubakar, Kamerun formasıyla mücadele ettiği 2022 Dünya Kupası'nda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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