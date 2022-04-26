Fenerbahçe'den Jorge Jesus haberlerine yalanlama!
Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımı için Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Fenerbahçe'den, teknik direktör Jorge Jesus için bir açıklama paylaşıldı.
Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklamada, Jesus ile anlaşma sağlandığı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Dün gece ve bugün itibarıyla Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi ile ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz.
Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan 'anlaşma sağlandı' yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.
Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır.
Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmî mecralarımız üzerinden yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un görüştüğü toplantının resimleri basına yansımıştı.
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