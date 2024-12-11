Fenerbahçe'den kötü istatistik! 1 isabetli şut...
Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşılaşmasını 1 isabetli şutla tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe'de çarpıcı bir rakam ortaya çıktı.
Maç boyunca İspanyol ekibinin kalesinde şans yaratmakta zorlanan Fenerbahçe, mücadeleyi sadece 1 isabetli şutla tamamladı.
Fenerbahçe'nin bu isabetli şutu, 68. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar, özellikle Athletic Bilbao karşısında yenilen ikinci golün ardından yönetime ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.
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