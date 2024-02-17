Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş! Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe

Yayınlanma: 17.02.2024 - 18:10

Güncelleme: 17.02.2024 - 21:02

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda yoğun bir yağmur yağışı altında oynanan mücadelenin ilk devresini 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci devrede 48. dakikada Serdar Dursun,65. dakikada Edin Dzeko ve 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin ile bulduğu goller ile maçı 3-1 kazanmayı başardı.

Rizespor'un tek golü ise 27. dakikada Martin Minchev'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 67'ye yükseltirken Rizespor 36 puanda kaldı. Fenerbahçe, maç fazlasıyla birlikte 66 puanı olan Galatasaray'ı geçerek liderliği eline aldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk ederken, Çaykur Rizespor deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe

90+3' GOL | İrfan Can ile fark ikiye çıkıyor. Sol kanattan topla birlikte gelen Tadic arka direkte boşta olan İrfan'a pasını verdi. Arka direkte boş kalan İrfan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

66' GOL | Dzeko ile Fenerbahçe öne geçiyor. Ön alan baskısıyla topu kazanan Mert Hakan topla birlikte geldi ve pasını Dzeko'ya verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko'nun sert şutu kaleciye çarptı ve uzak köşeden ağlarla buluştu.

59' SARI KART | Rizespor'da Akintola hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

48' GOL | Serdar Dursun ile Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can ceza sahasına hareketlenen Serdar'a ortasını açtı. Altı pasın içerisinde boş kalan Serdar düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

45+2' Rizespor etkili geldi sağ kanatta topla buluşan Taha'nın ortasında iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

45' SARI KART | Fenerbahçe'de Cengiz yaptığı faulün ardından topa vurduğu için sarı kart gördü.

38' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi'nin vuruşu çok farklı şekilde auta çıktı.

27' GOL | Rizespor Minchev ile öne geçiyor. Shelvey'in kafa vuruşunda Olawoyin'in savunma arkasına aşırdığı topla Micnhev karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla Rizespor'u öne geçirdi.

19' SARI KART | Rizespor'da Emirhan, Fenerbahçe hızlı başlamasın diye ceza sahasına top attığı için sarı kart gördü

13' SARI KART | Rizespor'da Muammer önceki pozisyonda Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

12' Ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko kaleyi yokladı ancak kaleci Tarık topu kornere tokatladı.

4' Rizespor etkili geldi. Sağ kanatta topla gelen Mocsi'nin ortası savunmadan sekip Akintola'nın önüne düştü. Akintola'nın sert vuruşu üstten auta çıktı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdk geldi.