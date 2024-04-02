Fenerbahçe'den Pendikspor ve Murat Özkaya tepkisi!

Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Pendikspor ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 19:55
Fenerbahçe'den Pendikspor ve Murat Özkaya tepkisi!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, Pendikspor ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya sert tepki gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin genel kurulda gösterilen videoda Pendikspor için, "Galatasaray'ın arka bahçesi mi?" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin paylaştığı videoda Pendikspor ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya için yer alan ifadeler şu şekilde:

"Tarihi Denizli maçından rezaletinden 18 sene sonra Kadıköy'de yeni bir rezaletle tanıştık. Futbolun bütün çirkinliklerini uygulamak için sahaya çıkan, her pozisyonda yere yatan, arkalarındaki güçten talimat aldıkları bariz bir şekilde belli olan Pendiksporlu oyuncular! 2 dakikada bir yerdeler! Her türlü numaraya, çirkinliğe şahit olduk! Uzatmalarla birlikte 114 dakika oynanan maçta 47 dakika topla oynama süresi, başka bir Fenerbahçe'yi durdurma projesi olarak hafızalara kazındı. 2006'daki olaylı Denizli maçında bile oyun bu kadar durmamıştı. Hiçbir tribün geliri olmamasına rağmen, yaptığı transferlerle dikkat çeken Pendikspor'un gizli finansörünü merak edenler, o kişi, bir başka sahibi olduğu alt küme takımının bir yıl önce play-off'ta maç kaybettiği gün, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında vagon olan kişi olabilir mi? Bu kişi Galatasaray'ın gizli finansörü olabilir mi? Pendikspor, Galatasaray'ın arka bahçesi olabilir mi? Biz neden isyan ediyoruz? Herkesin bilip, bilmezden geldiği bu çirkin bağlantılara, ilişkilere isyan ediyoruz!"


fenerbahçe haberleri Murat Özkaya haberleri Pendikspor haberleri

İlgili Haberler

Ali Koç'tan Erden Timur'a sert sözler: 'Gece yatarken bizi düşün, özellikle de başkanlığım bitince'

Ali Koç'tan Erden Timur'a sert sözler: 'Gece yatarken bizi düşün, özellikle de başkanlığım bitince'
Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: 'Gerçek anlamda yeter'

Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: 'Gerçek anlamda yeter'
Fenerbahçe duyurdu: Olağanüstü Genel Kurul'da gerekli sayıya ulaşıldı

Fenerbahçe duyurdu: Olağanüstü Genel Kurul'da gerekli sayıya ulaşıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'dan PFDK tepkisi: 'Vicdanınıza sığıyor mu?'

Galatasaray'dan PFDK tepkisi: 'Vicdanınıza sığıyor mu?'
Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin ismi belli oldu

Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin ismi belli oldu
Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü? 'Tarihi hezimet...'

Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü? 'Tarihi hezimet...'
Müge Anlı’da skandal olay: Yeni evli kadın üvey babasına kaçtı! İşte ayrıntılar…

Müge Anlı’da skandal olay: Yeni evli kadın üvey babasına kaçtı! İşte ayrıntılar…
TFF'den kulüplere gözdağı: 'Hiç kimsenin şüphesi olmasın'

TFF'den kulüplere gözdağı: 'Hiç kimsenin şüphesi olmasın'
Samsun Bafra’da seçimin iptali için 5 parti itiraz etti

Samsun Bafra’da seçimin iptali için 5 parti itiraz etti
Fenerbahçeli Alişan ve Galatasaraylı Şahan Gökbakar birbirini engelledi!

Fenerbahçeli Alişan ve Galatasaraylı Şahan Gökbakar birbirini engelledi!
2 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta’da yapılan Laz böreği tarifi… Laz böreği nasıl yapılır?

2 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta’da yapılan Laz böreği tarifi… Laz böreği nasıl yapılır?