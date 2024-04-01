Fenerbahçe'den PFDK kararlarına tepki: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleriyle ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:07
Fenerbahçe'den PFDK kararlarına tepki: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'
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Fenerbahçe, olaylı Trabzonspor maçının PFDK sevklerine tepki gösterdi. 

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'in yaptığı açıklama şu şekilde: 

"Değerli Camiamız,

Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor.

Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar.

Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK’ya sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı.

Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir.

Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

 


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