Fenerbahçe'den rekor forma satışı!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 18:53

Güncelleme: 21.11.2023 - 18:53

Fenerbahçe, forma satışında rekor kırıldığını açıkladı.

Kulübün lisansı ürün satış mağazası Fenerium'dan yapılan açıklamada, 150 günde 300 bin adet forma satıldığı ve rekor kırıldığı belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe'miz büyük taraftarımızla yeni bir rekor daha kırdı! 2022-23 sezonunda lansmandan sonraki 250. günde ulaştığımız 300.000 satış adetine bu sezon 150. günde ulaştık. Büyük Fenerbahçe'mizin Büyük Taraftarına şükranlarımızla! İyi ki Fenerbahçe!"