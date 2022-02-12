Fenerbahçe'den Serdar Dursun açıklaması

12 Şubat 2022 Cumartesi, 23:52

Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Serdar Dursun yalnızca 12 dakika görev yapabildi.

Maça yedek kulübesinde başlayan Serdar Dursun ikinci yarının başında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu.

Oyuna girdikten sonra elmacık kemiğine darbe alan Serdar Dursun kenar yönetimine işaret yaptı.

Kenara gelirken İsmail Kartal’ın yardımcıları Serdar’a kendini biraz denemesini söyledi. O sırada İsmail Kartal, oyuna girmesi için Berisha’yı çağırdı. Yerini Berisha'ya bırakan Serdar Dursun elmacık kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

SARI-LACİVERTLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Dursun'un sakatlığına dair bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Oyuncumuz Serdar Dursun’un, GZT Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir. Detaylı tetkikleri devam eden, şu an için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde operasyon geçirmesi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır. Gelişmelere dair açıklama yapılacaktır."