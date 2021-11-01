Fenerbahçe'den Şırnak'taki öğrencilere malzeme desteği
Fenerbahçe Kulübü, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Vatan Ortaokulu'na spor malzemesi desteğinde bulundu.
Fenerbahçe Kulübü, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yer alan Vatan Ortaokulu'ndaki ihtiyaca kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli kulüp, okul müdürü tarafından hazırlanan listedeki spor malzemelerini temin ederek destekte bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, öğrencilere gerekli olan malzemelerin Şırnak'a gönderildiği ve öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı belirtildi.
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