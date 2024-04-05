Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar

Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç öncesi basın toplantısına katılmayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 19:29
Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar
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Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe, maç öncesi yeni bir karar daha aldı. 

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'a karşı U-19 takımıyla sahaya çıkması beklenen Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısına katılmama kararı aldığı belirtildi. 

Sarı-lacivertli ekibin, pazar günü maçtan 3 saat önce Şanlıurfa'ya gideceği ifade edildi. 

EROL BİLECİK NE DEMİŞTİ ?

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;  "Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız. Süper Kupa maçı 90 dakika sürmeyecek."


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