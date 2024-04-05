Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar

Yayınlanma: 05.04.2024 - 19:29

Güncelleme: 05.04.2024 - 19:29

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe, maç öncesi yeni bir karar daha aldı.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'a karşı U-19 takımıyla sahaya çıkması beklenen Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısına katılmama kararı aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekibin, pazar günü maçtan 3 saat önce Şanlıurfa'ya gideceği ifade edildi.

EROL BİLECİK NE DEMİŞTİ ?

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız. Süper Kupa maçı 90 dakika sürmeyecek."