Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 18:44

Güncelleme: 03.04.2024 - 18:44

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sarı lacivertli takımın Süper Kupa maçı için U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gideceğini açıkladı.

Bilecik yaptığı açıklamada, "Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Süper kupa, uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız." ifadelerini kullandı.

İŞTE EROL BİLECİK'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Erol Bilecik: "Dün tarihi bir gün yaşadık. Yaklaşık 23 bin, 24 binin üzerinde, oldukça sıcak bir havada, muazzam bir kalabalık, bayağı bir dönem içeri giremeyen üye oldu. Ama yine sayımız 23-24 bin civarındaydı. Bu rekabet ettiğimiz kulüplerin birçoğunun, kendi seçimli kongrelerinden bile çok daha kalabalıktı. Orada hatırlarsanız, genel olarak oy birliği ile kabul edilen 4 maddemiz vardı. Bunların bir takım koşulları vardı. 23 bin kişinin oy birliği alınan bir karar olduğu için son derece önemli bir gelişmeydi. Bu Fenerbahçe'nin bütünlüğünü, birliği, bütünlüğünün görülmesi içinm önemli bir karardı. Bu kararlar, detaylarını bugün yönetim kurulunda değerlendirdik ve kendi yol haritamızı çıkardık."

"BU KARARLAR MAYISA KADAR"

Bu aldığımız kararların tümü, bizim yönetim kurulunun görev süresi olan mayıs sonuna kadar geçerli.

Alınan birinci karar, uygun bir tarihe alınmaması ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçlarına çıkmamak ve U19 takımıyla çıkmak. Aldığımız karar net bir şekilde maçlara çıkmak şeklinde olmadı. U19 takımıyla Urfa'ya gideceğiz ama bugün TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Neticeyi daha net ortaya koymak adına, TFF'ye şu soruyu sorduk, "Eğer Süper Kupa maçını ileri bir tarihe erteleyeceksiniz veya yabancı hakemle oynatacaksınız bizi lütfen bilgilendirin" dedik."

"TFF'YE SORULARIMIZI ALDIK"

"Alınan birinci karar, uygun bir tarihe alınmaması ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçlarına çıkmamak ve U19 takımıyla çıkmak. Aldığımız karar net bir şekilde maçlara çıkmak şeklinde olmadı. U19 takımıyla Urfa'ya gideceğiz ama bugün TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Neticeyi daha net ortaya koymak adına, TFF'ye şu soruyu sorduk, "Eğer Süper Kupa maçını ileri bir tarihe erteleyeceksiniz veya yabancı hakemle oynatacaksınız bizi lütfen bilgilendirin" dedik. Böylece biz kararımızı U19 takımıyla farklı bir şey yarın gelmedikçe bütün hazırlığımızı U19 takımıyla UEFA'ya gitmek üzere kararımızı almış vaziyetteyiz."

"TARAFTAR KÖTÜ HİSSETMEYECEK"

"İyi bir akıl konarak Urfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. Orada sizi sıkıntıya sokacak, "Böyle bir karar doğru muydu?" sorusunun gelebileceği bir noktada olmayacaksınız. U19 takımı net bir şekilde oraya gidecek ama taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak."