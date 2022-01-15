Fenerbahçe'den tarihe geçen istatistik

15 Ocak 2022 Cumartesi, 20:17

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ilk yarısında rakip kalede etkili olamadı. Hücumda organize olmakta zorlanan Sarı-Lacivertliler, rakip kaleye topu taşıyamadı.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını rakip kaleye şut çekemeden tamamladı.

Fenerbahçe, Opta'nın detaylı verilere başlağı 2014-2015 sezonundan bu yana üçüncü kez bir maçın ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.

Fenerbahçe daha önce Mart 2020'de oynanan Konyaspor karşılaşmasında benzer bir istatistiğe imza atmıştı. Kanarya, 2017'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile oynanan maçta da ilk yarı şut çekememişti