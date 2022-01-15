Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Mario Branco oldu
Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından yenilikler yaşanmaya devam ediliyor. Son olarak Domenec Torrent'i A Takım'ın başına getiren Galatasaray, şimdi de bir sportif direktörle anlaşma sağladı. Buna göre Galatasaray'da futbolun yeni beyni, Mario Branco oldu.
Galatasaray'da yapılanma devam ediyor.
NTV Spor'un haberine göre Fatih Terim'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getiren sarı-kırmızılılar, sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştı. Anlaşmanın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
BRANCO KİMDİR?
Son olarak Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.
Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü. Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı.
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