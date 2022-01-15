Osman Korkmazel, Sivasspor - Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi

15 Ocak 2022 Cumartesi, 18:02

Süper Lig’in 21. haftasında liderliğini koruyan Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Sivasspor'un golü 20. dakikada Leke James'ten gelirken Trabzonspor'un golünü 24. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.

Spor yazarı Osman Korkmazel, karşılaşmayı şu şekilde değerlendirdi:

"Trabzonspor 38 yıldır hasretle beklediği şampiyonluğa koşar adım yaklaşıyor. Bordo-Mavililer 1’nci Lig tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşadı. Belki çok erken olacak ama kendi adıma 7’nci şampiyonluğa da Abdullah Avcı imzasını atacak. Ara transferde de Avcı’nın istediği yerlere nokta transferler de yapıldı ki. E.Visca ve Yusuf Erdoğan hücuma daha bir zenginlik katacak oyuncular. Dün saat 16.00’da Sivas spor deplasmanındaydı Trabzonspor. Zor bir maç olacağı kesin. Rıza Çalımbay sabır küpüdür; eksiği çoktu önceleri, Covid de üstüne eklenince, ilk 10 hafta da 10 puanla alt sıralarda yer aldılar ama sonrasında müthiş bir çıkış yakalayıp üst sıralara yerleştiler. Üst üste 2 maç kazanırlarsa zirveye doğru yol alırlar...

4 Eylül Stadı soğuk hava ve beraberinde yağan aralıklı kar yağışı, çabuk ısıtır ve de tempo yaptırır oyunculara. İlk 17 dk. oyun hakimiyeti Trabzonspor da idi ama Sivasspor kontra çıkışlarla kısık da olsa gol arıyordu. 3 dk. geçmedi ki Erdoğan hızlı bir çıkışla sağdan aktı, ortasına Uğurcan-Hüseyin birleşik hata yapınca L. James’e dokunmak kaldı. Bu golün ardından Trabzonspor, Hugo’nun enfes uzun pasına, A.Ömür’ün bacak arası golüyle eşitliği sağladı. Sonrasında iki takım arasında benzerlik gösteren oyunu izler olduk ilk yarı sonuna dek. Bu futbol sonucunda beraberliği getirir ama hocaların hamleleri çok önemli. A.Avcı’nın elinde fazlaca var; Rıza Çalımbay’ın ise kısıtlı.

Oy oy kar bastırdı 2‘nci yarı başladığında; A. Avcı’dan ilk hamle Yusuf Erdoğan’ı aldı sol hücuma. Bu yağışla hata çok olur. İşte dk. 54 Ahmet Oğuz 35 metreden vurdu Uğurcan inanılmaz kurtardı. Sivasspor daha aktif, kar yağışı oyunu durdurdu. Temizleniyor çizgiler, böyle devam ederse zor biter maç. Bir hamle daha Avcı’dan, Berat’ı aldı; orta merkez zayıflamıştı çünkü. Trabzonspor dengeyi kurdu ve genelde Yusuf Erdoğan akışlı gol bölgesine iner oldu. Dakikalar 73’ü gösterdiğinde de yine Yusuf müthiş vurdu, kale çizgisinden S. Camara çıkardı. Son 13 dk. 2 takımda golü istedi ama bu koşullardaki skora itiraz etmezler sanırım. Yazı girişimdeki vurguyu yine yapayım: Trabzonspor 38 yıldır hasretle beklediği 7’nci şampiyonluğuna A. Avcı’yla kavuşacak, kesin kez kavuşacak."