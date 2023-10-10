Fenerbahçe'den TFF'ye Ali Koç tepkisi!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 21:19

Güncelleme: 10.10.2023 - 21:19

Fenerbahçe Kulübü, PFDK'nin Ali Koç'a verdiği ceza sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan paylaşımda cezaya itiraz edileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşım şu şekilde:

"Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından;

"FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un, 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." açıklaması yapılmıştır.

Kulübümüz tarafından bu karar ile ilgili başvuruların yapılacağını vurgularken;

Türk futbolundaki sorunların özü ve odağı ile ilgilenmeksizin adım atarak,

haksızlık yaşayan ve adaletsizlikleri dile getirenleri cezalandırma refleksi ile hareket edenler vesilesiyle bir konuyu gündeme getirmek istiyoruz.

Türk futbolunda ana odak ve gündem;

futbolun içerisinde bulunduğu durum,

hakemlerin, adaletsiz yönetimlerin maçlara etkisi ve sistemin her geçen gün daha da çözümsüz hale gelmesi olmalıdır.

Türk futbolunun yegâne ihtiyacı adil hakemler ve her takıma eşit yaklaşımdır!

Geçmişte ağır itham ve tehditvari söylemlere verilen en hafif cezalar adaletsiz yaklaşımın bir parçası olarak kayıtlardadır.

Bugün ortaya konan bu tutum da bizim için şaşırtıcı olmamıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki tavrımız geri dönülmez ve nettir."