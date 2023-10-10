Hakemler hakkında iddialarda bulunmuştu: Erden Timur, Ali Koç'a cevap hazırlığında!
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, milli arada konuşma kararı aldı. Timur'un rakip takımların maçlarındaki hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, son haftalarda kendi maçlarında ve rakiplerin karşılaşmalarındaki hakem kararlarıyla ilgili camianın beklediği açıklamaları bu hafta yapacak.
Erden Timur'un Ali Koç'un hakemler hakkındaki sözlerine de cevap vermesi bekleniyor.
AYRINTILI DOSYA HAZIRLATTI
Erden Timur'un yapacağı konuşma için ayrıntılı bir dosya hazırlattığı ve özellikle sosyal medyada oluşturulmaya çalışan algı operasyonlarına dikkat çekeceği iddia edildi.
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