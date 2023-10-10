Hakemler hakkında iddialarda bulunmuştu: Erden Timur, Ali Koç'a cevap hazırlığında!

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, milli arada konuşma kararı aldı. Timur'un rakip takımların maçlarındaki hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 09:27
Hakemler hakkında iddialarda bulunmuştu: Erden Timur, Ali Koç'a cevap hazırlığında!
Abone Ol google-news

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, son haftalarda kendi maçlarında ve rakiplerin karşılaşmalarındaki hakem kararlarıyla ilgili camianın beklediği açıklamaları bu hafta yapacak. 

Erden Timur'un Ali Koç'un hakemler hakkındaki sözlerine de cevap vermesi bekleniyor. 

AYRINTILI DOSYA HAZIRLATTI 

Erden Timur'un yapacağı konuşma için ayrıntılı bir dosya hazırlattığı ve özellikle sosyal medyada oluşturulmaya çalışan algı operasyonlarına dikkat çekeceği iddia edildi. 


erden timur galatasaray Ali Koç

İlgili Haberler

Erden Timur imza töreninde ateş püskürdü... 'Terbiyesizce davranışlar'

Erden Timur imza töreninde ateş püskürdü... 'Terbiyesizce davranışlar'
Erden Timur'dan transferde usulsüzlük iddialarına cevap

Erden Timur'dan transferde usulsüzlük iddialarına cevap
Erden Timur her şeyi anlattı! 'Hakkımı helal etmiyorum!'

Erden Timur her şeyi anlattı! 'Hakkımı helal etmiyorum!'

En Çok Okunan Haberler