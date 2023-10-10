Hakemler hakkında iddialarda bulunmuştu: Erden Timur, Ali Koç'a cevap hazırlığında!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 09:27

Güncelleme: 10.10.2023 - 09:27

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, son haftalarda kendi maçlarında ve rakiplerin karşılaşmalarındaki hakem kararlarıyla ilgili camianın beklediği açıklamaları bu hafta yapacak.

Erden Timur'un Ali Koç'un hakemler hakkındaki sözlerine de cevap vermesi bekleniyor.

AYRINTILI DOSYA HAZIRLATTI

Erden Timur'un yapacağı konuşma için ayrıntılı bir dosya hazırlattığı ve özellikle sosyal medyada oluşturulmaya çalışan algı operasyonlarına dikkat çekeceği iddia edildi.