Fenerbahçe'den TFF'ye tepki! 'Şampiyonluklar var, karar yok'

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi sezonlar için yaptığı başvurunun TFF tarafından henüz incelenmediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:40
Fenerbahçe'den TFF'ye tepki! 'Şampiyonluklar var, karar yok'
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Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi sezonlarda kazanılan şampiyonlukların geçerli sayılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruya hala bir cevap verilemediğini ve kurulacağı açıklanan komisyonun da kurulmadığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir. Bugüne dek herhangi bir somut adım atılmamıştır. Bir başvurunun incelenmek üzere TFF Yönetim Kurulu'nda 3 yıl beklemesi gibi bir duruma daha önce rastlanılmadığı gibi bu durumun kulübümüzün hak arama hürriyetine halel getirdiği tartışmasızdır." denildi.

İşte Fenerbahçe'den "Alınteri var, şampiyonluklar var, kupalar var, karar yok!" başlığıyla yapılan açıklama:

"Kulübümüzün, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 3 yıl (1095 gün) geçmiştir.

Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir.

Bu süreçte geride bıraktığımız Temmuz ayında, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, "1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir" açıklaması yapılmış ancak bugüne dek herhangi bir somut adım atılmamıştır.

Bir başvurunun incelenmek üzere TFF Yönetim Kurulu'nda 3 yıl beklemesi gibi bir duruma daha önce rastlanılmadığı gibi bu durumun kulübümüzün hak arama hürriyetine halel getirdiği tartışmasızdır.

İlk günden itibaren tarihi gerçekler, resmi dayanak ve kanıtlarla hakkımızı aradığımız 1959 öncesi şampiyonluklarımız için bir an önce gereken adımların atılmasını ve hakkımızın teslim edilmesini beklediğimizi, davamızın arkasında olduğumuzu ve asla vazgeçmeyeceğimizi, Zeki Rıza'ların, Lefter'lerin, Cihat'ların ve nicelerinin emeklerine gölge düşmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."


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