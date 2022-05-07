Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme pankart

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 23:49

Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar akşamı Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, derbi öncesi son antrenmanını taraftarının önünde yaptı. Sarı-lacivertliler tribünlerden Trabzonspor'a pankartlarla gönderme yaptı.

TRABZONSPOR'A GÖNDERME!

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de tribünlere,"2010-2011 sezonu şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir! Herkes haddini bilecek!" şeklinde bir pankart astı.

Ayrıca 2010-2011 sezonun şampiyonluk kupası da Ülker Stadı'na getirildi. Fenerbahçe taraftarının hazırladığı bir başka pankartta ise aklı dengesini kaybetmiş bir Trabzonspor taraftarı, 2010-2011 şampiyonluğunu hayal ederken resmedildi.

TRABZONSPOR'UN AÇTIĞI PANKART TARTIŞMA YARATMIŞTI

Fenerbahçe, ligin 35'inci haftasında oynanan Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi tribünlerde açılan pankartla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.