Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme pankart
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesinde son antrenmanını Kadıköy'de taraftara açık şekilde gerçekleştirdi. Ülker Stadı'nda açılan bir pankart ise dikkat çekti.
Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar akşamı Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, derbi öncesi son antrenmanını taraftarının önünde yaptı. Sarı-lacivertliler tribünlerden Trabzonspor'a pankartlarla gönderme yaptı.
TRABZONSPOR'A GÖNDERME!
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de tribünlere,"2010-2011 sezonu şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir! Herkes haddini bilecek!" şeklinde bir pankart astı.
Ayrıca 2010-2011 sezonun şampiyonluk kupası da Ülker Stadı'na getirildi. Fenerbahçe taraftarının hazırladığı bir başka pankartta ise aklı dengesini kaybetmiş bir Trabzonspor taraftarı, 2010-2011 şampiyonluğunu hayal ederken resmedildi.
TRABZONSPOR'UN AÇTIĞI PANKART TARTIŞMA YARATMIŞTI
Fenerbahçe, ligin 35'inci haftasında oynanan Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi tribünlerde açılan pankartla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.
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