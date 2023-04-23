Fenerbahçe'den VAR kayıtları çağrısı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulunarak VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 21:54
Fenerbahçe'den VAR kayıtları çağrısı
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Fenerbahçe, 3-3 sona eren Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Önce Ofsaytımsı, bugün de Penaltımsı ?! VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN" denildi.

Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:


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