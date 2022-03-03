Fenerbahçe'den Volkan Demir'e 'Mesut Özil' yalanlaması
Fenerbahçe, Mesut Özil'in alacakları ödenmediği gerekçesiyle oynamadığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu haberi dile getiren Volkan Demir’i yaptığı yorumu düzeltmeye ve özür dilemeye davet ediyoruz. Aksi takdirde kulübümüzün ev sahibi olduğu hiçbir organizasyonda ve tesislerimizde yer alamayacağı hususunu belirtmek isteriz" denildi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Mesut Özil'in alacakları ödenmediği sebebiyle oynamadığı yönündeki iddiaları yalanladı.
İşte o açıklama:
"Bugün A Spor kanalında muhabir/yorumcu Volkan Demir tarafından ortaya atılan; 'Öyle söylentiler var' denilerek kaynaklandırılan;
'Mesut Özil’in, kulüpten alacakları ödenmediği için oynamadığı' haberinin gerçeklerle hiç ilişkisi yoktur.
Bugüne kadar sık sık tecrübe ettiğimiz şekliyle, kulübümüzden hiçbir yetkiliye teyit ettirilmeden tamamen gelişigüzel yapılan bu tarz yalan haberler tahammül sınırımızın üzerindedir.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ağır ekonomik şartlara rağmen ödemeler şu ana kadar zamanında yapılmıştır.
Bu haberi dile getiren Volkan Demir’i yaptığı yorumu düzeltmeye ve özür dilemeye davet ediyoruz. Aksi takdirde kulübümüzün ev sahibi olduğu hiçbir organizasyonda ve tesislerimizde yer alamayacağı hususunu belirtmek isteriz."
Kamuoyuna Duyuru— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 3, 2022
https://t.co/4jEEzMq2sO pic.twitter.com/QbMrOcGAtj
NE OLMUŞTU?
A Spor yorumcusu Volkan Demir, canlı yayında yıldız oyuncu ile ilgili bomba bir iddia gündeme getirdi. Mesut Özil ile ilgili konuşan Demir, "Mesut Özil'e ödeme yapılmadığı için oynamadığı yönünde söylentiler var" ifadelerini kullandı.
Beklentilerin altında bir performans ortaya koyan yıldız futbolcu, ligde 19 maçta 0.7 şut, 0.5 isabetli şut, 0.6 dripling, 0.8 isabetli orta istatistikleriyle oynuyor.
Özil, İsmail Kartal geldikten sonra sadece 2 maçta süre aldı.
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