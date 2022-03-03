Sergen Yalçın'dan çarpıcı itiraf: Beşiktaş yönetimi altımı oydu
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımdan ayrılışına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Ahmet Nur Çebi'yi yanlış yönlendiren insanlar var, Ahmet Nur Çebi ile bir sorunum yok. Beşiktaşlı yöneticiler benim altımı oydu" dedi.
Geçen sezon Beşiktaş’a çifte kupa kazanan Sergen Yalçın, sezon başında yeni sözleşme imzalayarak takımın başında kalmaya devam etmişti.
Sezon öncesi sözleşme görüşmelerinin uzaması, Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasında sorunlar olduğu iddiaları da gündeme gelmişti. Buna rağmen taraflar sezona birlikte başlama kararı alsa da, başarılı çalıştırıcı aralık ayında istifa etme kararı aldı.
Yaşananların ardından ilk kez konuşan Sergen Yalçın, bir televizyon programında yorumculuk yapan eski Beşiktaşlı yönetici Sinan Engin’e konuştu.
Sergen Yalçın ile arasında geçen diyaloğu anlatan Sinan Engin, şu sözleri aktardı:
“LİZBON DEPLASMANINDA BAŞKA HOCAYLA…”
“Sen de biliyorsun Sinan ağabey bu yönetimin bana yaptıklarını. Bütün yaz beraberdik. Sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Sezon başında 1-1.5 ay beni aramadılar. Sen biliyorsun bunları. Ben Beşiktaş’ın teknik direktörüyüm. Lizbon deplasmanına Şampiyonlar Ligi maçı için gittiğimizde gidip başka teknik direktörle (Pinheiro) görüşüyorlar. Beşiktaş yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydular. ”
“YÖNETİCİLER ALTIMI OYDU”
“Ahmet Nur Çebi başkan iyi bir insan, onunla bir sorunum yok ama onu yanlış yönlendirenler var. Ben Beşiktaş taraftarı için sezon başında sözleşme imzaladım. Bu sezon takım çalıştırmayacağım, belki seneye de çalıştırmam. Çok şey var, hepsini anlatacağım. Beşiktaşlı yöneticiler benim altımı oydu.”
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