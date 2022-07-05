Fenerbahçe'den Willian Arao hamlesi

Fenerbahçe, Flamengo'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha Willian Arao için teklif yaptı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 19:48
Fenerbahçe'den Willian Arao hamlesi
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

A Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Flamengo'da forma giyen Willian Arao için Brezilya ekibinin kapısını çaldı.

Brezilya ekibinin 14 Temmuz'daki Brezilya Kupası'nda Atletico Mineiro maçından sonra teklifi değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Willian Arao'nun Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor.


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