Fenerbahçe'den Willian Arao hamlesi
Fenerbahçe, Flamengo'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha Willian Arao için teklif yaptı.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.
A Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Flamengo'da forma giyen Willian Arao için Brezilya ekibinin kapısını çaldı.
Brezilya ekibinin 14 Temmuz'daki Brezilya Kupası'nda Atletico Mineiro maçından sonra teklifi değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Willian Arao'nun Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor.
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