Fenerbahçe'den Zalgiris karşısında muhteşem geri dönüş!
EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 13 sayı geriden gelerek 98-86'lık skorla mağlup etti.
EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 13 sayı geriden gelerek 98-86'lık skorla mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 4'ü üst üste olmak üzere 14. galibiyetini elde etti. Zalgiris ise 11. yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmaya baskılı başlayan Zalgiris, dış atışlardan bulduğu 4 isabetle 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 20-10. Maça kenardan dahil olan oyuncuların katkısıyla 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, çeyreğin bitimine 50 saniye kala farkı 3'e çekti: 17-20. Litvanya temsilcisi, ilk periyodu 20-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Zalgiris'te Alen Smailagic sahneye çıktı. Konuk takım, Sırp basketbolcunun skorer oyunuyla 17. dakikada farkı 13 sayıya yükseltti: 26-39. Bu periyotta Smailagic'ten 19 sayı katkısı alan Litvanya temsilcisi, soyunma odasına 47-34 üstün gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe Beko, özellikle Tarık Biberovic'in kaydettiği basketlerle 28. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 54-57. Çeyreğin son bölümünde dış atışlardan üst üste kritik basketler bulan Zalgiris, dördüncü periyoda 68-62 önde girdi.
Son çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden 3 isabet bulan Fenerbahçe, 34. dakikada uzun süre sonra ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 73-71. Hücumdaki etkili oyununu sert savunmayla da destekleyen hız kesmeyen sarı-lacivertliler, 38. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 85-75. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 98-86 galibiyetle ayrıldı.
Zalgiris'te başantrenör Andreas Trinchieri, mücadelenin bitimine 1 saniye kala ikinci teknik faul almasının ardından oyundan ihraç edildi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Cortes (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ)
Fenerbahçe Beko: Zagars 11, Guduric 20, Hayes-Davis 21, Colson 7, Birch 2, Hall 8, Melli 4, Sertaç Şanlı 4, McCollum 6, Tarık Biberovic 15, Pierre
Zalgiris: Francisco 16, Butkevicius 4, Giedraitis 7, Brazdeikis 12, Birutis, Smailagic, Walker 9, Lekavicius, Smailagic 24, Mitchell 6, Dunston 2, Sirvydis, Ulanovas 6
1. Periyot: 17-20
Devre: 34-47
3. Periyot: 62-68
Beş faulle çıkan: 38.05 Smailagic (Zalgiris)
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