Fenerbahçe'den Zenit ile özel maç
Fenerbahçe, özel maçta Zenit ile karşılaşacak. Karşılaşmanın geliri, afet bölgesine aktarılacak.
Fenerbahçe, milli maçlar için Süper Lig'e verilecek arada Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçın geliri afet bölgesi için kullanılacak.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Fenerbahçemiz, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri afet bölgelerimize bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi FK Zenit ile karşılaşacak.
Tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacağı hazırlık karşılaşması, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Yaralarımızı birlikte saracağız."
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