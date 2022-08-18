Fenerbahçeli Altay Bayındır'a davul tokmağı isabet etti!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de, kaleci Altay Bayındır'a tribünlerden davul tokmağı atıldı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 23:10
Fenerbahçeli Altay Bayındır'a davul tokmağı isabet etti!
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Austria Wien maçının 43. dakikasında sakatlık yaşadı.

Başarılı file bekçisi, aut kullanmak için topu almak istediği bir sırada tribünlerden gelen davul tokmağının hedefi oldu ve yerde kaldı.

Bir süre sakatlık yaşayan milli kaleci, sağlık görevlerinin müdahalesi sonrası yerden kalktı ve oyun devam etti.


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