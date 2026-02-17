Fenerbahçeli Anderson Talisca en büyük hedeflerini açıkladı: 'Bunu saklamıyoruz'

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, performansıyla ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuştu.

Brezilyalı futbolcu, "Burada yaşadığım dönemden çok memnunum. Türk futbolu çok rekabetçi ve her maçta sahada her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Bu lig, giderek daha fazla sayıda büyük oyuncuyu kadrosuna katıyor ve bu da performans göstermenin ve kazanmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Son derece kaliteli bir kadromuz var ve odak noktamız Süper Lig'i kazanmak" dedi.

"ÖNEMLİ GALİBİYETLERDEN"

Sözlerine devam eden ve geride kalan Trabzonspor galibiyetiyle ilgili konuşan Anderson Talisca, "Trabzonspor'a karşı aldığımız galibiyet gücümüzü gösteriyor ve şampiyonluk mücadelesinde bizi hayatta tutuyor. Son maça kadar her maç bir final olacak. Fiziksel, taktiksel, teknik ve psikolojik olarak hazır olmalıyız" diye konuştu.

Trabzonspor karşısında alınan galibiyetle ilgili sözlerine devam eden Talisca, "Şüphesiz, bu sezonun en önemli galibiyetlerinden biriydi. Bu maçın önemini biliyorduk çünkü Türkiye'de büyük önem taşıyan bir maç. Gol için mutluyum ama üç puan için daha da mutluyum" sözlerini sarf etti.

"BU SEZON ANA HEDEFİMİZİN..."

32 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon ana hedefimizin lig şampiyonluğu kazanmak olduğunu gizlemiyoruz. Tüm takımın bu kupayı kazanmaya kararlı olduğunu söyleyebilirim. Son derece zor bir maçtı (Trabzonspor) ve takım olarak gücümüzü gösterme fırsatı oldu" dedi.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Anderson Talisca, 21 gol attı ve 4 asist yaptı.