Fenerbahçeli Enner Valencia'dan geleceğine ilişkin açıklama
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Enner Valencia, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Valencia, "Menajerim gelecek hafta Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe ile geleceğim hakkında konuşacak" dedi.
Fenerbahçe'de Enner Valencia, ülkesi Ekvador'da bir radyo programına konuk oldu ve geleceğine ilişkin konuştu.
"Fenerbahçe'ye ilk transfer olduğumda kanatlarda forma giyiyordum. Sonra forvete geçtikten sonra goller atmaya başladım" diyen Valencia, geride kalan sezondan memnun olmadığını söyledi. 33 yaşındaki futbolcu, "Sakatlıklar nedeniyle iyi bir sezon geçiremedim" sözlerini kullandı.
Sahada kendisini en rahat nerede hissettiği sorulan Valencia, "Hücumda her yerde oynarım ama en önde oynayınca daha iyi hissediyorum" dedi.
Valencia, son olarak Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin, "Menajerim gelecek hafta Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe ile geleceğim hakkında konuşacak" ifadelerini kullandı.
4 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Fenerbahçe, iki sezondur takımda forma giyen Enner Valencia için 4 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor. Sarı-lacivertlilere şu ana kadar ulaşan transfer teklifleri ise 1-2 milyon Euro civarında.
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