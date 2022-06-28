Fenerbahçeli Enner Valencia'dan geleceğine ilişkin açıklama

28 Haziran 2022 Salı, 16:40

Fenerbahçe'de Enner Valencia, ülkesi Ekvador'da bir radyo programına konuk oldu ve geleceğine ilişkin konuştu.

"Fenerbahçe'ye ilk transfer olduğumda kanatlarda forma giyiyordum. Sonra forvete geçtikten sonra goller atmaya başladım" diyen Valencia, geride kalan sezondan memnun olmadığını söyledi. 33 yaşındaki futbolcu, "Sakatlıklar nedeniyle iyi bir sezon geçiremedim" sözlerini kullandı.

Sahada kendisini en rahat nerede hissettiği sorulan Valencia, "Hücumda her yerde oynarım ama en önde oynayınca daha iyi hissediyorum" dedi.

Valencia, son olarak Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin, "Menajerim gelecek hafta Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe ile geleceğim hakkında konuşacak" ifadelerini kullandı.

4 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Fenerbahçe, iki sezondur takımda forma giyen Enner Valencia için 4 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor. Sarı-lacivertlilere şu ana kadar ulaşan transfer teklifleri ise 1-2 milyon Euro civarında.