İspanya basını yazdı: 'Fenerbahçe, Mariano Diaz için teklif yükseltti'

28 Haziran 2022 Salı, 13:33

Fenerbahçe'nin, Madridli futbolcu Mariano Diaz'a yeni bir teklif yaptığı iddia edildi.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen ancak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planlarında yer almayan Mariano Diaz'a talip olan Fenerbahçe, ilk teklifi reddeden oyuncuya yeni bir teklifte bulundu.

İspanyol basınından AS Gazetesi'nin haberine göre; daha önce Dominikli yıldıza yıllık 4 milyon Euro öneren ve olumsuz cevap alan Fenerbahçe, teklifini bonuslar dahil 5 milyon Euro'yu bulacak şekilde yeniledi. Fenerbahçe, daha önce yıldız oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif etmişti.

GETAFE DE İLGİLENİYOR

Getafe'nin de ilgilendiği Mariano için menajeri David Aranda ile görüşmelerini sıklaştıran Fenerbahçe'nin, teknik direktör Jorge Jesus'un listesinin başında yer alan oyuncu için tüm şartları seferber ettiği öne sürüldü.

Real Madrid ile 1 yıl sözleşmesi kalan Mariano, geçen sezon çıktığı 11 resmi maçta 1 gol kaydedebildi. Mariano 2018 yılında Lyon ile gösterdiği 21 gol 6 asistlik performansın ardından 21.5 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olmuştu.