Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 13:41
Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrıldı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salvador Hidalgo, Oğulcan Yatgın, Emre Batur, Metin Toy ve Muhammed Kaya ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, 5 voleybolcuya sarı-lacivertli takıma katkıları dolayısıyla teşekkür edilirken, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.


fenerbahçe hdi sigorta voleybol Türkiye Voleybol Federasyonu
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler