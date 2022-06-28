Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrıldı

28 Haziran 2022 Salı, 13:41

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salvador Hidalgo, Oğulcan Yatgın, Emre Batur, Metin Toy ve Muhammed Kaya ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, 5 voleybolcuya sarı-lacivertli takıma katkıları dolayısıyla teşekkür edilirken, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.