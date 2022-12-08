Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na transfer markajı! Antalya'da izlemeye geldiler...
Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Napoli, transfer listesindeki Ferdi Kadıoğlu'nu da yakından izleme fırsatı buldu.
Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Takımın yükselen yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu için transfer gerçeği ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe ile Belek'te kamp yapan Napoli scoutları, Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nu özel olarak stadyumdan takip etti.
Daha önce sarı lacivertlilerden Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi alan İtalyan ekibi, Ferdi'nin yanı sıra Arda Güler'le de ilgileniyor. İtalyan basını, Napoli'nin iki oyuncu için sezon sonunda Fenerbahçe kulübüne teklifte bulunacağını sık sık dile getiriyor.
BABASI TEKLİFLERİ AÇIKLAMIŞTI
Corriere dello Sport'a konuşan Feyzullah Kadıoğlu, "Milan ve Napoli, Ferdi için bizimle iletişime geçti ama önceliğimiz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü
- Otobüsle gelip TIR ve kamyonlarla götürüyorlar