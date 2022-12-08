Ceyhun Kazancı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı! 'Anlaşmak üzere'
Dünya Kupası'na verilen arada forvet ve stoper takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'nin transfer anlaşmasını Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı açıkladı.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe transfer için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un'un talebi üzerine stoper bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertlilerin transfer anlaşmasını duyuran isim ise Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı oldu.
'SAMET'İN FENERBAHÇE İLE ANLAŞMAK ÜZERE OLDUĞUNU DUYDUM
Fanatik'e açıklamalarda bulunan Kazancı, Adana Demirspor’dan Samet Akaydın için çalışmaları hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Samet için direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duydum sadece."
TRABZONSPOR ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Yetenekli oyuncunun ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı. Trabzon doğumlu Samet Akaydin futbola İdmanocağı ve Trabzonspor'un altyapısında başladı. Sırasıyla Boluspor U21, Arsinspor, Sancaktepe Belediye, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü formalarını giydi. Ocak 2021'de Adana Demirspor'a geldi.
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