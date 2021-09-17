Fenerbahçeli Ferdi'den sakatlık açıklaması
Genç yıldız Ferdi, " Sakatlığım için endişe edilecek bir durum yok, sonraki maçta sahada olacağım." diye konuştu.
Fenerbahçe ilk hafta maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-Lacivertliler, Mesut Özil'in 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de 41. dakikada Lammers'ın golüne engel olamadı. Pelkas'ın 90+3'te penaltı vuruşunda dönen topu Berisha tamamlasa da gol geçerli sayılmadı. Genç yıldız Ferdi ise sakatlık geçirdi.
Ferdi Kadıoğlu, 1-1 sona eren maçın ardından Exxen'e değerlendirmelerde bulundu.
21 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürler, gerçekten bugün harikalardı. Bugün maalesef 3 puanı alamadık. Deplasmanda 1 puan ile başlangıç bence kötü değil. Sakatlığım için endişe edilecek bir durum yok, sonraki maçta sahada olacağım." diye konuştu.
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