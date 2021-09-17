Fenerbahçeli Ferdi'den sakatlık açıklaması

17 Eylül 2021 Cuma, 05:30

Fenerbahçe ilk hafta maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.



Sarı-Lacivertliler, Mesut Özil'in 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de 41. dakikada Lammers'ın golüne engel olamadı. Pelkas'ın 90+3'te penaltı vuruşunda dönen topu Berisha tamamlasa da gol geçerli sayılmadı. Genç yıldız Ferdi ise sakatlık geçirdi.



Ferdi Kadıoğlu, 1-1 sona eren maçın ardından Exxen'e değerlendirmelerde bulundu.

21 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürler, gerçekten bugün harikalardı. Bugün maalesef 3 puanı alamadık. Deplasmanda 1 puan ile başlangıç bence kötü değil. Sakatlığım için endişe edilecek bir durum yok, sonraki maçta sahada olacağım." diye konuştu.