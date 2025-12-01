Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçeli Fred'den hakem Yasin Kol'a tepki!

1.12.2025 22:39:00
Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Fred, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Derbide sarı-lacivertli forma altında 100. maçına çıkan Fred, "Çok mutluyum, Fenerbahçe'de 100. maçıma çıktım. Takımımla gurur duyuyorum. Burada 3. yılım, Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Fenerbahçe benim ailem" dedi.

FRED'DEN HAKEM YORUMU

Maçın genelinde üstün taraf olduklarını belirten başarılı orta saha, "Maçı hak ettik. Çok iyi oynadık. Bir gol attık son dakikalarda ama yarattığımız fırsatlar vardı, değerlendirseydik daha iyi olacaktı. Bu fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kazanabilirdik" ifadelerini kullandı.

Hakemin verdiği ek sürenin yetersiz olduğunu düşünen Fred, "Oyun çok durdu. Verilen uzatma çok kısaydı, maç daha da uzayabilirdi bence" dedi.

"HALA YARIŞTAYIZ"

Derbi beraberlik bitse de şampiyonluk inancını vurgulayan Fred, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımımla gurur duyuyorum. Herkes aynı istikamette hareket etti. Bugün 1 puan aldık, hâlâ yarıştayız. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

