Cumhuriyet Gazetesi Logo
Leroy Sane'den derbi açıklaması: 'Bizim için daha iyi sonuç'

Leroy Sane'den derbi açıklaması: 'Bizim için daha iyi sonuç'

1.12.2025 22:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Leroy Sane'den derbi açıklaması: 'Bizim için daha iyi sonuç'

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Alman oyuncu Leroy Sane, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sane, "Okey bir sonuç. Bir beraberlik aldık, derbide ve deplasmanda. Rakibe kıyasla bizim için daha iyi sonuç. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonda bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik" dedi.

"İKİNCİ YARI DAHA ZORDU"

Sözlerine devam eden Alman yıldız, "Daha zordu ikinci yarı, rakip daha çok mücadele etti. Türkiye'de futboldan keyif alıyorum, özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde" diye konuştu.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Leroy Sane

İlgili Haberler

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı: Oyuncular birbirine girdi!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı: Oyuncular birbirine girdi! Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ısınmaya çıkan futbolcular arasında tartışma yaşandı.
Dev derbide Kazımcan Karataş'a yabancı madde!
Dev derbide Kazımcan Karataş'a yabancı madde! Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Kazımcan Karataş'a yabancı madde isabet etti.
Domenico Tedesco'dan derbi öncesi açıklama: 'Rakibimizi umursamıyoruz'
Domenico Tedesco'dan derbi öncesi açıklama: 'Rakibimizi umursamıyoruz' Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi görüşlerini aktardı.