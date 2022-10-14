Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'in annesinden galibiyet paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Sarı-lacivertli takımın genç futbolcusu Arda Güler'in annesi Serap Güler'in sosyal medyadan yaptığı yorum gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 07:49
Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'in annesinden galibiyet paylaşımı!
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Fenerbahçe ve Türk futbolunun geleceği Arda Güler'in annesi Serap Güler, AEK Larnaca galibiyeti sonrası Twitter üzerinden oğluna duygu yüklü bir mesaj gönderdi.

Anne Güler'in, oğlu Arda'nın maç sonrası paylaşımına yaptığı yorum yüzlerce beğeni aldı.

Serap Güler'in paylaşımı şu şekilde:

"Zor doğumlardan güzel bebekler doğarmış, iyi ki olmuşsun sen iyi ki, güzel kalplim benim. Her şey senin kalbine göre olacak inanıyorum ben canımın içi"


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