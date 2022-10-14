Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'in annesinden galibiyet paylaşımı!

14 Ekim 2022 Cuma, 07:49

Fenerbahçe ve Türk futbolunun geleceği Arda Güler'in annesi Serap Güler, AEK Larnaca galibiyeti sonrası Twitter üzerinden oğluna duygu yüklü bir mesaj gönderdi.

Anne Güler'in, oğlu Arda'nın maç sonrası paylaşımına yaptığı yorum yüzlerce beğeni aldı.

Serap Güler'in paylaşımı şu şekilde:

"Zor doğumlardan güzel bebekler doğarmış, iyi ki olmuşsun sen iyi ki, güzel kalplim benim. Her şey senin kalbine göre olacak inanıyorum ben canımın içi"