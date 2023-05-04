Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'nin babasından transfer açıklaması

Yayınlanma: 04.05.2023 - 15:45

Güncelleme: 04.05.2023 - 15:45

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin geleceğiyle ilgili babası Attila Szalai açıklama yaptı.

"GOL ATINCA AĞLIYORUM"

Macaristan'da yayın Sportsradio'nun 'Hazafutas' isimli programına konuşan baba Attila Szalai, "Oğlum bir gol attığında, bu galibiyet golü de olursa, ya donup kalıyorum ya ağlıyorum ya da sevinçten zıplıyorum. O anki ruh halime göre değişiyor. Keşke her anne baba benim gibi bir mutluluk yaşasa" ifadelerini kullandı.

Attila Szalai

"FENERBAHÇE 20 MİLYON İSTERSE..."

Baba Attila Szalai, "Her yaz çok ciddi transfer teklifleri oluyor ama size tüm gerçeği söyleyemem. Attila, şu anda Fenerbahçe'ye konsantre olmak istiyor. Çünkü şampiyonluk şansları devam ediyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitimine 2 yıl var. Attila için ne kadar bonservis isteyeceği konusu Fenerbahçe'ye kalmış. Örnek olarak; Fenerbahçe 20 milyon euro bonservis isterse bunu başka bir kulüp vermeyebilir. Çünkü o sonuçta bir defans oyuncusu, forvet değil" dedi.

"PARAYLA İLGİLENMİYORUZ"

Baba Attila Szalai, "Ne oğlum ne ben hiçbir zaman parayla ilgilenmedik. Bir transfer söz konusuysa, içinizde bir mutluluk mu yoksa ilgisizlik mi hissettiğinizi düşünmeniz gerekir" açıklamasını yaptı.

"DOĞRUDAN BAYERN VEYA DORTMUND OLMAZ"

Attila Szalai'nin babası, "Attila birçok takımda oynayabilir. Düşünülebilecek birçok kulüp var ama Fenerbahçe'den sonra direkt Bayern Münih ya da Borussia Dortmund'un ilk aşamada gidebileceği bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine sürekli oynayabileceği ve kendini geliştirmeye devam edebileceği bir Bundesliga veya Premier Lig orta sıra takımı en doğru seçenek olabilir" sözleriyle konuşmasını noktaladı.