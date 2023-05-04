Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı: 'Oynanmasa da olurdu'

Yayınlanma: 04.05.2023 - 09:37

Güncelleme: 04.05.2023 - 09:44

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "Bu sezon Avrupa Konferans Ligi’ne son 16’da veda ettikten sonra müsabaka yoğunlukları haliyle düştü, sakatları düzeldi. Zaten kadro genişliklerinden son iki ayda ziyadesiyle faydalanıyorlar, ligde de son 7 maçta 13 puan toplayıp küme düşme hattından hızla uzaklaştılar. Dün Rıza Hoca hafta sonu kullanmadığı Ulvestad’a merkezde şans verdi, hem pres güçleri arttı, hem de Charisis’in lige göre önde daha etkili olduğunu gördük. Ligde ilk 11’de oynayan Yatabare kulübede başladı, Caicedo ön tarafta oldukça hareketliydi. Ancak Sivas’ın dün iç sahada hayal ettiği sonucu alamama nedeni, Fenerbahçe’nin kendilerine çok benzer bir planla oynaması idi." (Hürriyet)

"O JESUS'TAN ESER YOKTU"

Ercan Güven: "Son çeyrekte Peres’in karşısına sağa geçse de Gradel, Osayi’ye teslim edilince, kazanmaması için bir sebep kalmamıştı Fenerbahçe’nin. Lakin isteyen kim? Son on dakika Rossi ve İrfan Can’ı çıkarıp Crespo ile King’i sokan ve santrfor sayısını vazgeçemediği gibi çiftleyen Jesus’un hamlesi bu kez göstermelik gibiydi. Gerçekten beraberliğe razı olmayıp kazanmak istese onun saha kenarındaki sinir krizlerini, bağırıp çağırmalarını izlerdik ama bu kez eser yoktu." (Milliyet)

"OYNANMASA DA OLURDU"

Ercan Güven: "Maç iki ayaklıydı ve eleştirisiz bir beraberliği özlemiş olmalıydı Jesus. Son dakikalarda Fenerbahçeli futbolcuların biraz başına buyruk hareket edip teknik direktörlerinin planlarını bozacak şekilde bireysel gol arayışları vardı ama sonuç alamadılar neyse ki!.. Skordan herkes o kadar memnundu ki, King’i penaltıyla durduran Muammer’e bile düdük çalmadı hakem, görmeyen hakemi uyarmadı VAR... Fenerbahçe’ye gelince “gözleri VAR ama görmüyorlar”! Öyle bir maçtı ki, ne bir hüküm yarattı, ne tat verdi, ne de sonuçları oldu. Oynanmasa da olurdu yani." (Milliyet)