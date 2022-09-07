Fenerbahçeli futbolcu Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı!

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Burak Kapacak'ın kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 17:16
Fenerbahçeli futbolcu Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı!
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Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ın transferini açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak transfer edildiği aktarıldı.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Burak Kapacak Karagümrük'te. Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık."

Fenerbahçe Kulübü de ayrılığı resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Burak Kapacak’ın 1 yıllık kiralık transferi konusunda VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.


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