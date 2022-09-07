Fenerbahçeli futbolcu Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı!
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Burak Kapacak'ın kiralandığını açıkladı.
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ın transferini açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak transfer edildiği aktarıldı.
Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:
"Burak Kapacak Karagümrük'te. Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık."
Fenerbahçe Kulübü de ayrılığı resmen duyurdu.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Burak Kapacak’ın 1 yıllık kiralık transferi konusunda VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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