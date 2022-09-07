Genç futbolcu Tayyip Talha Sanuç için Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya!

07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:59

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Tayyip Talha Sanuç ile ilgili transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'tan sonnra Fenerbahçe de devreye girdi.

FENERBAHÇE, TAYYİP TALHA İÇİN DEVREDE

Sporx’in haberine göre, Tayyip Talha Sanuç'un transferi için Fenerbahçe, Adana Demirspor ile görüştü ve oyuncunun şartlarını sordu. Beşiktaş futbolcu için 1.4 milyon Euro önermiş ve bu parayı taksitle ödemek istediğini iletmişti.

ÖDEME PLANI SORUNU

Adana Demirspor genç stoperin maliyetinin tek seferde karşılanmasını istiyor. Belçika ekibi Oostende de oyuncuyla ilgilenmiş fakat; ödeme planında anlaşma sağlanamamıştı. Futbolcu için Beşiktaş ve Fenerbahçe öne çıkıyor.

Karabükspor altyapısından yetişen futbolcu 2018 yılında 245 bin Euro bedelle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Futbolcu bu sezon 3 maçta 195 dakika oynadı ve 1 de gol attı.